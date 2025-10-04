F1 GP Singapore 2025 I soliti tre pronti a lottare per la pole Ferrari vuol scacciare l’incubo anonimato

Dalle ore 15:00 italiane, le strade di Marina Bay verranno scosse dalle vetture di F1, che si cimenteranno nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore. La sessione determinerà la griglia di partenza della gara programmata alle 14:00 di domenica. Uno schieramento dal peso specifico notevole, poiché si parla di un tracciato urbano dove i sorpassi sono sempre complicati. Il tema forte dell’appuntamento è rappresentato dalla lotta per il titolo iridato fra Oscar Piastri e Lando Norris, separati da 25 punti in classifica generale in favore del primo, che ieri ha svettato nella graduatoria dei tempi della FP2 (il turno di prove più pregnante, essendosi disputato nelle stesse condizioni in cui si terranno le qualifiche). 🔗 Leggi su Oasport.it

