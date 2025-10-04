F1 George Russell | Fantastico essere in pole qui ci aspetta una gara lunga ma la macchina ha potenziale

Si conclude con la pole position di George Russell la qualifica del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico, alla guida di una Mercedes oggi velocissima, ha stampato in Q3 il crono di 1:29.158, concludendo il giro perfetto con un primo settore spettacolare ed assicurandosi la settima partenza al palo della stagione. Seconda la Red Bull di Max Verstappen che chiude distante 182 millesimi dalla prima posizione. Terza la McLaren del leader del Mondiale Oscar Piastri che paga 366 millesimi dalla vetta. Quarta posizione per un ottimo Andrea Kimi Antonelli (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it

