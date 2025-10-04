F1 Frederic Vasseur | Risultato deludente la SF-25 è una macchina complicata da mettere a punto
Altra giornata da non ricordare per la Ferrari. Le qualifiche del GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1, non sono state degne di nota per la Rossa. Il sesto posto del britannico Lewis Hamilton e il settimo del monegasco Charles Leclerc seguono le prestazioni deludenti degli ultimi appuntamenti. A Marina Bay si è vista una macchina non in grado di eccellere in alcun aspetto e i due piloti non hanno potuto fare i miracoli. Ai microfoni di Sky Sport, il Team Principal, Frederic Vasseur, ha commentato in questo modo: “I l risultato è deludente se pensiamo a come erano andate le FP1 e al fatto che al termine del Q1 eravamo primi. 🔗 Leggi su Oasport.it
