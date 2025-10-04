F1 Charles Leclerc | Weekend difficilissimo ce l’ho messa tutta ma la macchina è quasi inguidabile

Charles Leclerc non nasconde la sua delusione dopo aver ottenuto un deludente settimo posto nelle qualifiche per il Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha dovuto fare i conti con una macchina estremamente nervosa e difficile da gestire, inserendosi subito alle spalle del suo compagno di squadra Lewis Hamilton e pagando addirittura 6 decimi dalla pole di George Russell. “ È stato un weekend difficilissimo (nel team radio dopo il suo ultimo giro in Q3 lo aveva descritto in maniera più colorita, ndr). In FP1 è andata bene, eravamo anche abbastanza veloci perché non eravamo al limite, anzi avevamo un po’ di margine. 🔗 Leggi su Oasport.it

