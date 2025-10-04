F1 pole di Singapore a Russell
16.19 George Russell con la Mercedes conquista la pole nel Gp di Singapore.A Marina Bay, il britannico ferma il cronometro a 1'29"158.In prima fila anche Verstappen (Red Bull), a 182 millesimi. Il leader iridato Piastri (McLaren) 3° a 366. Con lui in seconda fila Kimi Antonelli (Mercedes,a 379).Le Ferrari:Lewis Hamilton in terza fila con Norris (McLaren), Charles Leclerc 7° in quarta. Out in Q1 le Alpine di Colapinto e Gasly,la Sauber di Bortoleto,l'Aston Martin di Stroll e la Haas di Ocon. In Q2 Albon,Sainz,Tsunoda,Lawson, Hulkenberg. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
