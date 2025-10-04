Eye patch logati | anche Hailey Bieber lancia i suoi griffati Rhode da sfoggiare come un accessorio firmato

4 ott 2025

Gli eye patch fanno l'upgrade e, oltre a decongestionare la zona del contorno occhi, si esibiscono come un accessorio griffato con tanto di logo in evidenza. Vero e proprio status symbol: attendiamo con ansia quelli Rhode che Hailey Bieber sta sponsorizzando da tempo, in uscita il 9 ottobre. Perché non potremmo permetterci una Birkin, ma mezzelune occhi brandizzate sì!. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

I patch occhi diventano cool. Quelli logati possono essere sfoggiati anche in pubblico

