Expo di Osaka nel Padiglione Italia anche l' Accademia di Belle Arti di Palermo
Nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 2025 l’Accademia delle Belle Arti di Palermo parteciperà all’Expo di Osaka, nel Padiglione Italia, con due progetti concepiti per l’occasione e una serie di lavori degli studenti realizzati di recente. La cornice è il progetto "Wow-we one wave" che, co-finanziato dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Expo Osaka 2025 ed il Padiglione Italia: il Made in Italy Protagonista nel Mondo ??.
Expo Osaka, al via l'Italian Week nel Padiglione Italia
Lucca Comics all’Expo di Osaka “Siamo la porta del Sol Levante“
Il commento del Commissario Generale per l’Italia a #Expo2025 #Osaka @mariovattani sullo svelamento della nuova scultura di San Francesco. Da oggi #4ottobre, nel giorno del “Santo Patrono d’Italia” e per la ricorrenza dell’ottavo centenario dalla sua - X Vai su X
All'Osaka City Central Public Hall in occasione di Expo 2025, di fronte a un pubblico estasiato di 1200 persone, il Maestro Mauro Iurato ha fatto risuonare le note di Somis, Leclair, Pugnani e Viotti, patrimonio della grande scuola piemontese di violino, con uno - facebook.com Vai su Facebook
Presidente Ufficio europeo dei brevetti visita Padiglione Italia - Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti (Epo), António Campinos, ha visitato il Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, accolto dal Commissario generale per l'Italia Mario Vattani. ansa.it scrive
La Regione Piemonte protagonista ad Osaka al Padiglione Italia dell’Expo 2025 (FOTO) - Inaugurato il padiglione Italia con Chiorino, Tronzano e Chiarelli: eccellenze piemontesi in vetrina dal tessile all’aerospazio ... Come scrive giornalelavoce.it