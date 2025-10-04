Expo di Osaka nel Padiglione Italia anche l' Accademia di Belle Arti di Palermo

Nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 2025 l’Accademia delle Belle Arti di Palermo parteciperà all’Expo di Osaka, nel Padiglione Italia, con due progetti concepiti per l’occasione e una serie di lavori degli studenti realizzati di recente. La cornice è il progetto "Wow-we one wave" che, co-finanziato dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

