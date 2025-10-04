Nessun contenzioso all’orizzonte. Così Rimini Life può prendere il via. Il progetto di Asi per rivitalizzare un’area abbandonata per oltre vent’anni in via Ugo Bassi, con una questura che non è mai diventata tale, non ha più ostacoli. Sono terminati a metà settembre, spiegano dalla società, i tempi per eventuali impugnazioni e osservazioni. Battaglie legali non se ne vedono ed ora il cantiere di Rimini Life può partire. Riassumendo, "la fase autorizzativa del primo stralcio, che prevedeva le demolizioni, il titolo edilizio per il supermercato e la procedura pubblica per la realizzazione delle palazzine Ers ed Erp, si è brillantemente conclusa con la piena efficacia di tutti i titoli" spiegano dalla società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex questura, via ai lavori. Supermercato nel 2027