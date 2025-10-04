Ex Massa quasi pronto il parcheggio | Pronto entro fine anno

L?attivazione del parcheggio all?ex Caserma Massa, in pieno centro, dovrebbe arrivare come?regalo di Natale? già alla fine di quest?anno. E, dopo vari intoppi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Massa, quasi pronto il parcheggio: «Pronto entro fine anno»

In questa notizia si parla di: massa - quasi

Ode al fantacalcio, fenomeno di massa analizzato con troppa superficialità: ormai fa quasi ombra al calcio (Guardian)

È quasi un atto ufficiale del via alla nuova stagione: la pallacanestro sarda partecipa in massa al torneo che celebra gli splendidi 50 anni dell'Oratorio Elmas. I derby Esperia-Sennori e quelli tra le squadre di A2F sono decisamente il piatto forte. Parola d'ordine - facebook.com Vai su Facebook

Lecce, all'ex Massa dopo vent’anni quasi pronto il mega parcheggio. E nel 2026 il centro direzionale - «Siamo in dirittura d’arrivo», hanno spiegato i responsabili dei lavori alla sindaca Adriana Poli Bortone, che ieri mattina si è presentata nel cantiere «ex Massa» in compagnia del vicesindaco ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it