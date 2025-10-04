"Coordinare al meglio i calendari degli eventi in Versilia per evitare sovrapposizioni e, soprattutto, prevedere canali preferenziali ed una politica strutturale di riduzione dei prezzi per i residenti del territorio ". La proposta arriva da Deborah Bergamini, candidata capolista per Forza Italia alle elezioni per il Consiglio regionale della Toscana nel collegio di Lucca. "La sovrapposizione degli eventi – afferma Deborah Bergamini – è una questione che toglie pubblico e risorse agli organizzatori ed al territorio, andando a prendere lo stesso pubblico nella medesima serata, dimezzando di fatto il potenziale bacino d’utenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Eventi coordinati e facilitazioni per i residenti’