Evade dai domiciliari | arrestato su un treno dalla Svizzera

Novaratoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato su un treno preveniente dalla Svizzera un uomo evaso dai domiciliari.Durante un controllo di polizia a bordo del treno Eurocity 41, proveniente dalla Svizzera, gli agenti del settore polizia di frontiera di Domodossola hanno rintracciato un cittadino italiano, trentenne, domiciliato a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: evade - domiciliari

Evade dai domiciliari e rapina un Compro oro. Identificato e arrestato

Ladra seriale agli arresti domiciliari evade dall'abitazione per trascorrere la notte fuori: 40enne in carcere

Evade dai domiciliari, latitante due settimane

evade domiciliari arrestato trenoEvade dai domiciliari per comprare cibo al distributore: arrestato dalla Squadra Mobile di Cremona - Un uomo, già indagato per maltrattamenti in famiglia, è stato sorpreso nel centro città durante un controllo della sezione antidroga. Si legge su laprovinciacr.it

evade domiciliari arrestato trenoEvade dai domiciliari: arrestato al suo banchetto nuziale - Aveva il permesso solo per la cerimonia, invece lo trovano seduto al banchetto: arrestato 49enne ai domicilari ... nordest24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Evade Domiciliari Arrestato Treno