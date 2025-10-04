Europeo ciclismo 2025 prova in linea uomini | il percorso della grande sfida Pogacar Evenepoel e Vingegaard e dove vederlo in tv

Today.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, domenica 5 ottobre, si disputa l'attesa prova in linea maschile agli Europei di ciclismo 2025. Si gareggia in Francia, all'Ardèche, su un percorso per scalatori di 202,5 km con dislivello di 3401 metri. Partenza da Privas e arrivo a Valence.Il terreno ha richiamato l'interesse dei big del. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: europeo - ciclismo

Ciclismo, lo junior Francesco Matteoli campione europeo su pista

Ciclismo donne Under 23. La finale dello Scratch sorride alla Brianza . Sara Fiorin conquista l’argento europeo

Ciclismo, dopo l'Europeo il Mondiale: stagione magica per Matteoli

Europei di ciclismo 2025, Vollering vince il titolo femminile - Settimo successo di fila per l'Olanda, che piazza sul podio anche Van Der Breggen, terza: Longo Borghini va in crisi e arriva solo decima ... Da sport.quotidiano.net

Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 4 ottobre , programma, streaming, italiani in gara - Gli Europei di ciclismo 2025 sono pronti a vivere la loro quarta e penultima giornata di gare. Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Europeo Ciclismo 2025 Prova