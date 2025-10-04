Europei Under 23 Gualdi a un soffio dalla medaglia di bronzo
CICLISMO. Il bergamasco perde la volata per il terzo posto e chiude quarto la prova vinta dal belga Widar. La gara dei professionisti chiuderà la manifestazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Trionfo di Jarno Widar nella prova maschile Under 23 agli europei di Drôme-Ardèche.
The Under-23 Men's Road Race at the Europei Drôme-Ardèche 2025 is set for October 4. With 133 competitors battling a challenging 121.1 km course, eyes will be on Italy's new world champion Lorenzo Finn.
Europei Under 23, Gualdi a un soffio dalla medaglia di bronzo - Il bergamasco perde la volata per il terzo posto e chiude quarto la prova vinta dal belga Widar. Lo riporta ecodibergamo.it
Jarno Widar domina agli Europei Under 23. Quarto Gualdi, decimo Finn - Arriva il pronto riscatto per Jarno Widar dopo la delusione di settimana scorsa ai Mondiali in Ruanda. Si legge su oasport.it