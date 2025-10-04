Europei Under 23 Gualdi a un soffio dalla medaglia di bronzo

Ecodibergamo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CICLISMO. Il bergamasco perde la volata per il terzo posto e chiude quarto la prova vinta dal belga Widar. La gara dei professionisti chiuderà la manifestazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

