Europei di ciclismo 2025 Vollering vince il titolo femminile
Guilherand-Granges (Francia), 4 ottobre 2025 – La prova in linea femminile élite degli Europei di ciclismo 2025 è formata dai 116,1 km da Privas a Guilherand-Granges: il terreno perfetto per il grande assolo di Demi Vollering, che fa il vuoto sulla Cote de Saint-Romain-de-Lerps, regalando all' Olanda la settima vittoria di fila a livello continentale. Il podio viene completato da Kasia Niewiadoma-Phinney e, tanto per restare in tema di dominio oranje, Anna Van Der Breggen, dunque senza nomi a sorpresa come accaduto la scorsa settimana ai Mondiali: niente da fare per Elisa Longo Borghini, che si pianta in salita e arriva solo decima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: europei - ciclismo
Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori
Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori
Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23
Iniziata la prova Élite femminile degli Europei di ciclismo su strada Segui la gara LIVE @discoveryplusIT #Ciclismo #Cycling #EuroRoad25 | @ILENIALazzaro @pisaneschi90 - X Vai su X
Europei ciclismo, Ciabocco d'argento su strada U23. Quarta medaglia per l'Italia - facebook.com Vai su Facebook
Europei di ciclismo 2025, Vollering vince il titolo femminile - Granges (Francia), 4 ottobre 2025 – La prova in linea femminile élite degli Europei di ciclismo 2025 è formata dai 116,1 km da Privas a Guilherand- Scrive sport.quotidiano.net
Demi Vollering è la nuova campionessa d’Europa, Longo Borghini giù dal podio - Niente da fare per Lorenzo Finn dopo il trionfo mondiale in Ruanda non è riuscito a confermarsi nella prova in linea ... Lo riporta msn.com