Guilherand-Granges (Francia), 4 ottobre 2025 – La prova in linea femminile élite degli Europei di ciclismo 2025 è formata dai 116,1 km da Privas a Guilherand-Granges: il terreno perfetto per il grande assolo di Demi Vollering, che fa il vuoto sulla Cote de Saint-Romain-de-Lerps, regalando all' Olanda la settima vittoria di fila a livello continentale. Il podio viene completato da Kasia Niewiadoma-Phinney e, tanto per restare in tema di dominio oranje, Anna Van Der Breggen, dunque senza nomi a sorpresa come accaduto la scorsa settimana ai Mondiali: niente da fare per Elisa Longo Borghini, che si pianta in salita e arriva solo decima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europei di ciclismo 2025, Vollering vince il titolo femminile