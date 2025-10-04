Europei di ciclismo 2025 Vollering vince il titolo femminile

Sport.quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guilherand-Granges (Francia), 4 ottobre 2025 – La prova in linea femminile élite degli Europei di ciclismo 2025 è formata dai 116,1 km da Privas a Guilherand-Granges: il terreno perfetto per il grande assolo di Demi Vollering, che fa il vuoto sulla Cote de Saint-Romain-de-Lerps, regalando all' Olanda la settima vittoria di fila a livello continentale. Il podio viene completato da Kasia Niewiadoma-Phinney e, tanto per restare in tema di dominio oranje, Anna Van Der Breggen, dunque senza nomi a sorpresa come accaduto la scorsa settimana ai Mondiali: niente da fare per Elisa Longo Borghini, che si pianta in salita e arriva solo decima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

europei di ciclismo 2025 vollering vince il titolo femminile

© Sport.quotidiano.net - Europei di ciclismo 2025, Vollering vince il titolo femminile

In questa notizia si parla di: europei - ciclismo

Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori

Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori

Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23

Europei di ciclismo 2025, Vollering vince il titolo femminile - Granges (Francia), 4 ottobre 2025 – La prova in linea femminile élite degli Europei di ciclismo 2025 è formata dai 116,1 km da Privas a Guilherand- Scrive sport.quotidiano.net

europei ciclismo 2025 volleringDemi Vollering è la nuova campionessa d’Europa, Longo Borghini giù dal podio - Niente da fare per Lorenzo Finn dopo il trionfo mondiale in Ruanda non è riuscito a confermarsi nella prova in linea ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Europei Ciclismo 2025 Vollering