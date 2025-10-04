Europei ciclismo femminile 2025 oggi | orario percorso favorite Elisa Longo Borghini tenta l’assalto al titolo

Tutto pronto per la prova in linea femminile. Agli Europei di ciclismo su strada, in corso di svolgimento nei dipartimenti di Drôme e Ardèche, si cerca il riscatto dopo un Mondiale in Ruanda deludente. Andiamo a scoprire la gara nel dettaglio con programma, percorso e favorite. PERCORSO. 116,1 chilometri da percorrere, partenza da Privas ed arrivo a Guilherand-Granges. Pronti, via la Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%), poi lungo tratto pianeggiante e ci si sposta verso i due mini circuiti. Côte de Val d’Enfer (1,6 chilometri al 9,7%) e Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%) possono far male nel tratto più importante della gara, poi ancora due volte il Val d’Enfer con l’ultima scalata a meno di 7 dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

