Europei ciclismo femminile 2025 oggi | orario percorso favorite Elisa Longo Borghini tenta l’assalto al titolo

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per la prova in linea femminile. Agli Europei di ciclismo su strada, in corso di svolgimento nei dipartimenti di Drôme e Ardèche, si cerca il riscatto dopo un Mondiale in Ruanda deludente. Andiamo a scoprire la gara nel dettaglio con programma, percorso e favorite. PERCORSO. 116,1 chilometri da percorrere, partenza da Privas ed arrivo a Guilherand-Granges. Pronti, via la Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%), poi lungo tratto pianeggiante e ci si sposta verso i due mini circuiti. Côte de Val d’Enfer (1,6 chilometri al 9,7%) e Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%) possono far male nel tratto più importante della gara, poi ancora due volte il Val d’Enfer con l’ultima scalata a meno di 7 dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

europei ciclismo femminile 2025 oggi orario percorso favorite elisa longo borghini tenta l8217assalto al titolo

© Oasport.it - Europei ciclismo femminile 2025 oggi: orario, percorso, favorite. Elisa Longo Borghini tenta l’assalto al titolo

In questa notizia si parla di: europei - ciclismo

Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori

Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori

Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23

europei ciclismo femminile 2025LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini cerca il riscatto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile degli Europei 2025 di ... Da oasport.it

LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: Reusser domina la cronometro e bissa il successo iridato. Lontana Guazzini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEGLI EUROPEI DALLE 15. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Europei Ciclismo Femminile 2025