Conservatore: Ti dico subito come la penso: il Green Deal è stato il più grande esperimento di ingegneria morale della storia europea. Peccato che la morale non produca acciaio, non abbassi le bollette, non tenga aperte le fabbriche. E’ bastato guardare i numeri: tra il 2020 e il 2024 la produzione industriale europea è scesa di circa il 7 per cento, mentre gli Stati Uniti crescevano e la Cina, con i suoi sussidi monstre, allagava il mercato di auto elettriche a basso costo. Progressista: E’ vero, ma senza Green Deal avremmo perso anche la direzione. Pensa all’auto elettrica: certo, la Cina corre, ma senza i target europei oggi avremmo ancora le case automobilistiche inchiodate alla nostalgia del diesel. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Europa verde, Europa grigia: dialogo sull’industria che verrà