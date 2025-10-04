Europa multilingue | cresce l’apprendimento delle lingue straniere nelle scuole UE Italia a due facce

Orizzontescuola.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eurostat ha diffuso nuovi dati che fotografano l'evoluzione dell'apprendimento linguistico nei sistemi educativi europei. Nel 2023, il 6,4% degli studenti delle scuole primarie dell'Unione Europea ha studiato almeno due lingue straniere, registrando un aumento rispetto al 4,6% del 2013. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: europa - multilingue

Scambi tra Europa e Cina: cresce il commercio su rotaie - Il volume degli scambi commerciali su rotaie tra Europa e Cina continua ad aumentare. ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Europa Multilingue Cresce L8217apprendimento