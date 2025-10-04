Europa League | la situazione L’Aston Villa in vetta In sei a punteggio pieno

Raggiungere gli ottavi e regalarsi una favola europea: dopo la conquista della Champions e della Coppa Italia, è questo uno dei principali obiettivi del Bologna. Bologna che parte di rincorsa. Dopo le prime due giornate di Europa League e il punto conquistato con Aston Villa e Friburgo, urge un’accelerazione. La gara del 23 ottobre in casa della Steaua Bucarest sarà già decisiva. La classifica dice fin qui che i rossoblù hanno affrontato la favorita e tra le capo classifica, Aston Villa e Friburgo. Le prime otto vanno dirette agli ottavi, dal nono al 24esimo posto si accede agli spareggi: oggi i rossoblù sono 27esimi a pari punti con i numero 25 del Nottingham, a meno due proprio dalla Steaua 24esima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europa League: la situazione. L’Aston Villa in vetta. In sei a punteggio pieno

La richiesta di MP per il segretario alla cultura di intervenire dopo che Crystal Palace ha retrocesso dalla Europa League

Crystal Palace presenta un ricorso contro l’UEFA dopo essere stato rimosso dalla Europa League

PAOK-Wolfsberger (Qualificazioni Europa League, 07-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

Dopo la folle serata di Europa League con triplice errore dal dischetto, la Roma ha l'obbligo di pensare subito alla partita con la Fiorentina Tutte le ultime da Trigoria - facebook.com Vai su Facebook

#EuropaLeague. Epic fail dei giallorossi, la #Roma sbaglia tre rigori e viene sconfitta dal #Lille. Il tecnico della Roma Gasperini: “Roba mai vista”. Pareggio per il Bologna. Unica italiana vincente la Fiorentina in Conference League - X Vai su X

Sorteggi Europa League, dove vedere la cerimonia in diretta tv e streaming - I sorteggi per la fase campionato dell’Europa League della Conference League saranno in diretta oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 13 su Sky Sport 24 e in streaming su skysport. Si legge su sport.sky.it