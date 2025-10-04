Europa basta con le illusioni | la libertà non è gratis

Noi europei dobbiamo dedicare più tempo a riflettere sulle cause e sulle conseguenze del nostro lungo sonno strategico. Per troppo tempo abbiamo preferito riposare sognando la "fine della storia", affidando a terzi le responsabilità della nostra sicurezza e difesa. Abbiamo quasi dimenticato ciò che Pericle intendeva come scelta politica fondamentale: "Riposare o essere liberi". Il nostro letargo è durato decenni. L'Europa ha scelto la comodità a scapito del potere. Ha rinunciato allo sforzo, all'innovazione, al rischio, a tutte le condizioni che rendono possibile la libertà. Sotto l'ombrello militare statunitense, abbiamo vissuto cullati da illusioni: la fine della storia, la pace perpetua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

