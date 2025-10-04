Eurolega Una storia che parte da lontano

L’Eurolega, la competizione dei sogni. La Virtus sa come si vince, 2001 – la stagione incredibile del Grande Slam bianconero che nessuno, all’inizio dell’anno, nemmeno il tifoso più ottimista, avrebbe mai pronosticato – o comunque come si approda in finale. L’anno successivo, la prima final four, la formula iniziale, la competizione organizzata al volo all’ombra delle Due Torri – Eurolega non era così strutturata e potente come è oggi – e resa possibile grazie all’entusiasmo e alla passione di molti attori. Dall’avvocato Gianluigi Porelli, nume tutelare dei canestri bianconeri e di quelli europei, a Renato Rizzoli, che in quegli anni ricopriva il ruolo di presidente provinciale del Coni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it