Estupinan squalificato ballottaggio sulla fascia per sostituirlo | a chi sta pensando Allegri in vista di Juve Milan La possibile scelta

Estupinan squalificato, emergenza per i rossoneri sulla fascia: Massimiliano Allegri dovrà scegliere tra due giovanissimi per sostituirlo. Un’assenza pesante, un ballottaggio tra giovanissimi. In casa Milan, la vigilia della super sfida contro la Juventus è segnata dal dubbio su chi sostituirà lo squalificato Pervis Estupiñán. Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di presentazione del match, ha svelato che la scelta per la fascia sinistra ricadrà su uno tra due talenti del vivaio rossonero, aprendo di fatto a un ballottaggio che si risolverà solo nelle prossime ore. Juve Milan: il ballottaggio sulla fascia rossonera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Estupinan squalificato, ballottaggio sulla fascia per sostituirlo: a chi sta pensando Allegri in vista di Juve Milan. La possibile scelta

In questa notizia si parla di: estupinan - squalificato

Estupinan squalificato Allegri ha scelto il sostituto - X Vai su X

Tomori in forte dubbio per la Juve: De Winter è pronto a prendere il suo posto Contro i bianconeri, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbe vedersi anche Bartesaghi al posto dello squalificato Estupinan #ACMilan #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook

Estupinan squalificato: Allegri è pronto a dare fiducia a Bartesaghi - Contro la Juventus Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Pervis Estupinan, squalificato per via del cartellino rosso rimediato domenica scorsa contro il Napoli. Riporta milannews.it

Milan, arriva la decisione su Estupinan: ecco quante partite salterà - Il difensore ex Brighton è stato espulso nel corso dell'ultima partita contro il Napoli e oggi è arrivato il verdetto del giudice sportivo ... Secondo spaziomilan.it