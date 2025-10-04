Estrazione Superenalotto 4 ottobre 2025 | vincite e quote

4 ottobre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 159. Ecco tutti i ragguagli Tante le persone che nelle ultime ore hanno deciso di cogliere l’opportunità offerta dall’ultima estrazione settimanale del Superenalotto, sperando in un bacio della fortuna che potrebbe cambiare le loro vite. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco una carrellata completa a riguardo: Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.it SUPERENALOTTO Punti 6: Numero vincite, Quote Punti 5+: Numero vincite, Quote Punti 5: Numero vincite, Quote Punti 4: Numero vincite, Quote Punti 3: Numero vincite, Quote Punti 2: Numero vincite, Quote SUPERSTAR Punti 6SB: Numero vincite, Quote Punti 5+SB: Numero vincite, Quote Punti 5SS: Numero vincite, Quote Punti 4SS: Numero vincite, Quote Punti 3SS: Numero vincite, Quote Punti 2SS: Numero vincite Quote Punti 1SS: Numero vincite, Quote Punti 0SS: Numero vincite, Quote Combinazione vincente Superenalotto: Numero Jolly: Numero Superstar: Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Estrazione Superenalotto 4 ottobre 2025: vincite e quote

