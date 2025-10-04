Estorsione all' ex datore di lavoro spillati a più riprese 30mila euro | condannati tre braccianti agricoli
Gli hanno portato via, a più riprese, circa 30 mila euro, tramite la minaccia di azioni sindacali, ma anche di ripercussioni fisiche e possibili vandalismi all'azienda. Richieste di denaro che la Procura e poi il Tribunale di Forlì hanno giudicato estorsive. Per questo è arrivata la condanna a un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
