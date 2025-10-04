Estate 2025 | +10,56% di turisti in Calabria secondo i dati del Viminale

4 ott 2025

La Calabria questa estate ha fatto segnare un importante aumento dei turisti che hanno scelto la regione per le proprie vacanze. Il dato emerge dalla piattaforma Alloggiati web del ViminaleSecondo quanto riportato dall'agenzia Dire, nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 21 settembre si è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

