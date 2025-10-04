Estate 2025 | +10,56% di turisti in Calabria secondo i dati del Viminale
La Calabria questa estate ha fatto segnare un importante aumento dei turisti che hanno scelto la regione per le proprie vacanze. Il dato emerge dalla piattaforma Alloggiati web del Viminale. Secondo quanto riportato dall'agenzia Dire, nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 21 settembre si è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: estate - turisti
Bagno nella fontana e turisti sdraiati in piazza: torrida estate tra scherzi e degrado
Estate 2025: +6,22% di turisti in Italia secondo i dati del Viminale
Torso nudo, piedi scalzi e musica a tutto volume: stop all'estate ?cafona?, tutte le ordinanze e i divieti dei comuni contro i turisti maleducati
Boom di turisti a Torino nell’estate 2025 Il turismo a Torino continua a crescere. In particolare, nel mese di agosto l’occupazione degli alberghi è salita dell’+8,3% rispetto al 2024, con una permanenza media di 5 giorni nei B&B. Anche i prezzi sono aumentat - facebook.com Vai su Facebook
Estate 2025: +6,22% di turisti in Italia secondo i dati del Viminale https://agi.it/cronaca/news/2025-09-28/viminale-dati-boom-di-turisti-in-estate-33363605/… - X Vai su X
Abruzzo estate 2025: turisti in aumento, boom nei borghi - Crescono i piccoli borghi grazie al turismo en plein air e all’enogastronomia ... Come scrive abruzzonews.eu
PAT * «TURISMO ESTATE 2025 IN CRESCITA VERSO LE OLIMPIADI, FAILONI: AMBIENTE NOSTRO BIGLIETTO DA VISITA» - È un bilancio positivo quello tracciato oggi nell'ambito del Tavolo azzurro, il momento di confronto tra categorie economiche convocato per la prima volta ... Come scrive agenziagiornalisticaopinione.it