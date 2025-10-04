Esselunga 3 giorni dopo la ‘febbre’ resta alta Clienti curiosi e soddisfatti | C’è qualità

Forlì, 4 ottobre 2025 – Sono passati tre giorni dall’apertura, ma la febbre ‘ Esselunga ’ è ancora decisamente alta: i parcheggi (158 quelli di pertinenza dell’edificio) sono pieni, molti dei tavolini esterni del bar Atlantic ( il 127° della catena, con 55 sedute e 16 all’esterno) quasi sempre occupati e, soprattutto, sono in tanti a varcare le porte scorrevoli per uscirne brandendo soddisfatti l’inconfondibile borsa gialla sulla quale campeggia la grande esse simbolo del marchio lombardo, appena approdato in città. Molti visitano il supermercato di via Ravegnana (si accede anche da via Napoleone Bonaparte) per la prima volta, mentre altri sono già di casa: c’è anche chi è già alla sua terza spesa, una per giorno di apertura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

