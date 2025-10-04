Espulsione attivisti Flotilla | anche i cittadini svizzeri rimpatriati da Israele

Espulsione attivisti Flotilla: 137 rimpatriati da Israele, tra cui 9 svizzeri e 26 italiani, dopo giorni di tensione diplomatica. Dopo giorni di tensione internazionale, Israele ha espulso 137 attivisti della Global Sumud Flotilla, intercettata mentre tentava di raggiungere Gaza con aiuti umanitari. Tra loro anche 9 cittadini svizzeri, compresi i ticinesi Fabrizio Ceppi e Vanni Bianconi, atterrati nel pomeriggio di sabato all’aeroporto di Istanbul. L’operazione di rimpatrio, confermata dal ministero degli Esteri israeliano, ha coinvolto attivisti provenienti da oltre 15 Paesi. I cittadini svizzeri: tra solidarietà e disobbedienza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Espulsione attivisti Flotilla: anche i cittadini svizzeri rimpatriati da Israele

