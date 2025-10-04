Esprimi un desiderio recensione | Angioni e Abatantuono in uno scontro generazionale

Spettacolo.eu | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nostra recensione di Esprimi un desiderio, un film di Volfango De Biasi con Max Angioni, Diego Abatantuono, Neva Leoni: un dialogo tra generazioni in una residenza per anziani. Nella realtà a volte prevedibile della commedia italiana, Esprimi un desiderio si distingue come pellicola che, pur non tentando di rivoluzionare il genere, ci regala uno sguardo sincero sul contrasto tra la vulnerabilità dell’età matura e l’inquietudine giovanile. Diretto da Volfango De Biasi, il film è un adattamento italiano del francese Il peggior lavoro della mia vita di Thomas Gilou. Il cast comprende Max Angioni, al suo debutto cinematografico, Diego Abatantuono, Nunzia Schiano, Neva Leoni, Gaetano Bruno, Maria Grazia Cucinotta e Giorgio Colangeli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

esprimi un desiderio recensione angioni e abatantuono in uno scontro generazionale

© Spettacolo.eu - Esprimi un desiderio, recensione: Angioni e Abatantuono in uno scontro generazionale

In questa notizia si parla di: esprimi - desiderio

A Giffoni 2025 Toni Servillo e l'anteprima di Esprimi un desiderio: Il programma e del 21 luglio

Esprimi un desiderio: A Giffoni Max Angioni e Volfango De Biasi con un film per superare lo scontro generazionale

Cinema, “Esprimi un desiderio” di De Biasi in sala dal 25 settembre

esprimi desiderio recensione angioniEsprimi un Desiderio: la recensione della commedia con Diego Abatantuono e Max Angioni - Esprimi un Desiderio recensione film 2025 di Volfango De Biasi con Max Angioni e Diego Abatantuono distribuito da Notorius Pictures ... Come scrive comingsoon.it

esprimi desiderio recensione angioniEsprimi un desiderio: recensione del film di Volfango De Biasi - La recensione di Esprimi un desiderio, la commedia di Volfango De Biasi, con Max Angioni e Diego Abatantuono, in sala dal 25 settembre. Segnala cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Esprimi Desiderio Recensione Angioni