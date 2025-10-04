Esprimi un desiderio recensione | Angioni e Abatantuono in uno scontro generazionale
La nostra recensione di Esprimi un desiderio, un film di Volfango De Biasi con Max Angioni, Diego Abatantuono, Neva Leoni: un dialogo tra generazioni in una residenza per anziani. Nella realtà a volte prevedibile della commedia italiana, Esprimi un desiderio si distingue come pellicola che, pur non tentando di rivoluzionare il genere, ci regala uno sguardo sincero sul contrasto tra la vulnerabilità dell’età matura e l’inquietudine giovanile. Diretto da Volfango De Biasi, il film è un adattamento italiano del francese Il peggior lavoro della mia vita di Thomas Gilou. Il cast comprende Max Angioni, al suo debutto cinematografico, Diego Abatantuono, Nunzia Schiano, Neva Leoni, Gaetano Bruno, Maria Grazia Cucinotta e Giorgio Colangeli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: esprimi - desiderio
