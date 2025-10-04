Espone lo striscione Meloni Salvini e Tajani farete la fine di Mussolini al corteo pro-Pal 30enne denunciato dopo le polemiche di FdI
« Meloni, Salvini e Tajani, farete la fine di Mussolini», è questo il cartello che un uomo di circa 30 anni di Andria ha esposto durante la manifestazione a sostegno della Palestina e degli attivisti della Global Sumud Flotilla di giovedì scorso a Bisceglie, nel nord Barese. L’uomo è stato denunciato dalla Digos per minaccia e violenza a corpo politico aggravate. La sua identificazione è stata resa possibile anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Le autorità hanno così ricostruito la sua presenza e il momento in cui ha esposto lo striscione. La denuncia di FdI. 🔗 Leggi su Open.online
