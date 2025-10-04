Due operai di origini ucraine sono rimasti feriti in modo grave da un’esplosione avvenuta stamattina all’interno dell ’officina di autodemolizioni Motortecno in via San Giusto a Pomigliano d’Arco (Napoli). Nello scoppio è rimasto ferito in modo meno grave anche un terzo lavoratore. I due in gravi condizioni, di cui uno in pericolo di vita, sono stati portati all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Il terzo è stato medicato sul posto e poi trasportato all’ospedale del Mare. Nel luogo dell’esplosione, per le indagini, Carabinieri della stazione di Pomigliano e della compagnia di Castello di Cisterna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esplosione in un’officina: tre operai feriti, due gravi. Il titolare: “Incidente imprevedibile”