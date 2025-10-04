Esplosione in un’officina | tre feriti due in gravi condizioni

Tempo di lettura: < 1 minuto Due operai sono rimasti feriti in modo grave da un’esplosione avvenuta stamane all’interno di un’officina di autodemolizioni, in via San Giusto a Pomigliano d’Arco (Napoli). Nello scoppio è rimasto ferito in modo meno grave anche un terzo operaio. I due in gravi condizioni, di cui uno in pericolo di vita, sono stati portati al Cardarelli. Il terzo è stato medicato sul posto e poi trasportato all’ospedale del Mare. Sul posto, per le indagini, Carabinieri della stazione di Pomigliano e della compagnia di Castello di Cisterna. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it