Esplosione in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano | tre operai feriti uno in pericolo di vita

Teleclubitalia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura questa mattina a Pomigliano, in via San Giusto, dove si è verificata un’esplosione all’interno di un’officina di autodemolizioni. Le cause dello scoppio sono ancora in corso di accertamento.   Nell’incidente sono rimasti feriti tre operai: due in modo grave, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

