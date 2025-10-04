Esplosione in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano | tre operai feriti uno in pericolo di vita
Paura questa mattina a Pomigliano, in via San Giusto, dove si è verificata un’esplosione all’interno di un’officina di autodemolizioni. Le cause dello scoppio sono ancora in corso di accertamento. Nell’incidente sono rimasti feriti tre operai: due in modo grave, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
