Esplosione in un'officina di autodemolizioni a Pomigliano | 3 operai feriti 2 sono gravi

Tre feriti, due in gravi condizioni di cui uno in pericolo di vita: bilancio pesante per l'esplosione all'interno di un'officina di autodemolizioni a Pomigliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

3 operai feriti di cui 2 gravemente nell'esplosione avvenuta stamane in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco, nel napoletano

Esplosione in officina a Pomigliano d’Arco: due operai in gravi condizioni

