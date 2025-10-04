Esplosione in officina a Pomigliano d' Arco vicino Napoli 3 operai feriti | uno è grave

Notizie.virgilio.it | 4 ott 2025

Violenta esplosione in un'officina a Pomigliano d'Arco, vicino Napoli: tre operai sono rimasti feriti, uno è in fin di vita. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

3 operai feriti di cui 2 gravemente nell'esplosione avvenuta stamane in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco, nel napoletano

Pomigliano d'Arco, esplosione in officina: tre feriti di cui due gravi - I due uomini in gravi condizioni, di cui uno in pericolo di vita, sono stati portati al Cardarelli.

Esplosione in una fabbrica di Pomigliano d'Arco, tre feriti - Un'esplosione si è verificata a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, all'interno di un'officina di autodemolizioni, in via San Giusto.

