Esplosione in officina a Pomigliano d' Arco vicino Napoli 3 operai feriti | uno è grave
Violenta esplosione in un'officina a Pomigliano d'Arco, vicino Napoli: tre operai sono rimasti feriti, uno è in fin di vita. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
3 operai feriti di cui 2 gravemente nell'esplosione avvenuta stamane in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco, nel napoletano
Pomigliano d'Arco, esplosione in officina: tre feriti di cui due gravi - I due uomini in gravi condizioni, di cui uno in pericolo di vita, sono stati portati al Cardarelli. Da tg24.sky.it
Esplosione in una fabbrica di Pomigliano d'Arco, tre feriti - Un’esplosione si è verificata a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, all’interno di un’officina di autodemolizioni, in via San Giusto. Si legge su rainews.it