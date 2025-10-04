Esplosione in officina a Pomigliano d’Arco | due operai in gravi condizioni
POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 4 OTTOBRE 2025 – Un’esplosione ha squarciato il silenzio di via San Giusto, a Pomigliano d’Arco, questa mattina, all’interno di una officina di autodemolizioni. Il boato è stato seguito da un violento incendio che ha provocato il ferimento di tre operai, due dei quali in condizioni molto gravi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. I due feriti più gravi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli; uno di loro è in pericolo di vita. Il terzo lavoratore, ferito in modo lieve, è stato accompagnato all’ospedale del Mare e le sue condizioni non destano preoccupazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it
