Esplorando la vita di Ed Gein nel documentario Monster su Netflix
Unisciti a noi mentre esploriamo il mondo inquietante di Ed Gein e il suo impatto agghiacciante sul genere horror. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
In questa notizia si parla di: esplorando - vita
? Seguire la via già tracciata è comodo, ma non porta evoluzione. La vera vita si costruisce esplorando, sbagliando, inventando. Ogni passo nuovo è un atto di coraggio e autenticità: lasciare una traccia significa contribuire al mondo con la propria unic - facebook.com Vai su Facebook
Una vita a "vedere rosso", il documentario su Montezemolo - È una vita all'insegna del rosso, il rosso Ferrari, quella di Luca Cordero di Montezemolo che è stato una figura centrale nella rinascita della scuderia, prima negli anni '70 ... Da tuttosport.com