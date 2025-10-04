Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Sarajevo
Sarajevo si svela come una città dove i minareti si ergono accanto alle chiese ortodosse e cattoliche, dove il profumo del caffè turco si mescola con l’aroma dei?evapi appena grigliati. La capitale della Bosnia ed Erzegovina è una metropoli che racconta millenni di storia attraverso le sue strade acciottolate, i mercati vibranti e l’architettura che testimonia il passaggio di imperi e culture diverse. Negli ultimi anni, la città ha saputo rinascere dalle ferite del conflitto degli anni Novanta, trasformandosi in una destinazione imperdibile per chi cerca un’esperienza autentica nei Balcani. Il tessuto urbano di Sarajevo si sviluppa in una vallata circondata dalle Alpi dinariche, creando uno scenario naturale di rara bellezza. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
In questa notizia si parla di: esplora - europa
