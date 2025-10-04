Esplode officina tre feriti gravi | uno rischia la vita
Violenta esplosione stamane all’interno di un’officina di autodemolizioni, in via San Giusto, a Pomigliano d'Arco. Il motivo dell'esplosione non è ancora chiaro, ma ha causato il ferimento di tre operai. Due sono gravi e sono stati portati al Cardarelli (uno in pericolo di vita). Il terzo è stato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: esplode - officina
Officina - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano: 3 operai feriti, 2 sono gravi - Tre feriti, due in gravi condizioni di cui uno in pericolo di vita: bilancio pesante per l'esplosione all'interno di un'officina di autodemolizioni a Pomigliano ... Scrive fanpage.it
Esplosione in una fabbrica di Pomigliano d'Arco, tre feriti - Un’esplosione si è verificata a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, all’interno di un’officina di autodemolizioni, in via San Giusto. Lo riporta rainews.it