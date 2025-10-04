Esonero immediato e subito De Zerbi | il mercato delle panchine è impazzito

Il tecnico bresciano ha altri due anni di contratto col Marsiglia. Ecco cosa succede De Zerbi subito sulla panchina di una big, che vorrebbe dire addio al Marsiglia dopo che è appena iniziata la stagione. La seconda per lui alla guida dell’OM, impegnato oggi alle 17 in casa del Metz per la settima giornata di Ligue 1. Pavard e compagni hanno la possibilità di agguantare momentaneamente il PSG in vetta alla classifica, dodici giorni dopo averlo battuto al ‘Velodrome’. (LaPresse) – Calciomercato.it Quarantesi anni compiuti lo scorso giugno, il tecnico bresciano ha altri due anni di contratto con il club transalpino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Esonero immediato e subito De Zerbi: il mercato delle panchine è impazzito

