Stop alle esondazioni del Bozzente nel quartiere di San Martino a Rho. Sono partiti i lavori di sistemazione strutturale e idraulica del torrente Bozzente tra via Pastrengo e via Cornaggia. L’investimento è di circa 5 milioni di euro (3,5 con fondi Pnrr e la restante quota con finanziamenti comunali ). L’obiettivo è quello di risanare le criticità idrauliche responsabili degli allagamenti che si verificano in occasione di abbondanti piogge riqualificando le tombinature. In via Pastrengo è già stato quasi completato il tratto di condotto, nelle prossime settimane i lavori avanzeranno in via Cornaggia, dove sono già posizionati i divieti sosta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Esondazioni del Bozzente. Partiti gli interventi di messa in sicurezza