Errani Paolini n1 nella Race miglior coppia del 2025 ma non sono prime nel ranking WTA Il controverso regolamento

Sara Errani e Jasmine Paolini sono nuovamente in finale a distanza di un anno nel torneo di doppio del WTA 1000 di Pechino: le azzurre rafforzano il primo posto nella Race WTA, anche se avendo vinto nel 2024 a Pechino, nel ranking WTA non possono migliorare il quinto posto a pari merito che attualmente occupano. La Race, infatti, si basa sui risultati di ciascuna coppia nell’arco della stagione, dunque una tennista appare in classifica tante volte quante sono le compagne diverse con cui ha giocato, mentre il ranking si basa sui risultati che ciascun tennista ha ottenuto nelle 52 settimane, indipendentemente dalla compagna con cui ha giocato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini n.1 nella Race, miglior coppia del 2025, ma non sono prime nel ranking WTA. Il controverso regolamento

In questa notizia si parla di: errani - paolini

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire

#Errani e Paolini volano in semifinale a #Pechino senza giocare - facebook.com Vai su Facebook

Sara #Errani e Jasmine #Paolini sono già in semifinale nel torneo di doppio a Pechino in virtù del forfait della coppia Rakhimova/Siegemund - X Vai su X

Errani-Paolini inarrestabili, in finale al China Open - Seconda finale di fila per Sara Errani e Jasmine Paolini al «China Open», penultimo WTA 1000 della stagione. Secondo gds.it

Errani e Paolini in finale nel doppio a Pechino: vittoria netta contro Hsieh ed Ostapenko - Jasmine Paolini e Sara Errani sono una vera e propria sicurezza nel doppio e co ... Si legge su tennisitaliano.it