Sara Errani e Jasmine Paolini andranno a caccia del loro nono titolo insieme in quel di Pechino. Il fortissimo doppio azzurro ha raggiunto la finale nel WTA 1000 della capitale cinese, dominando la semifinale contro un duo decisamente ostico come Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko. Le italiane si sono imposte in due set con un perentorio 6-4 6-0 in un’ora e diciassette minuti di gioco al termine di una prestazione davvero eccellente per la coppia attualmente al primo posto della Race e che ha raggiunto la quinta finale stagionale. Tante le palle break avute a disposizione da entrambe le coppie (22 per le azzurre e 13 per le loro avversarie). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Errani/Paolini impetuose! Travolgono Hsieh/Ostapenko e approdano di forza in finale a Pechino