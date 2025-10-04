Eroi della trilogia originale nella mandalorian e nell’era del film di grogu

Il panorama della saga di Star Wars si arricchisce continuamente di nuovi sviluppi, collegamenti tra le opere e approfondimenti sui personaggi principali. In questo contesto, l’attesa per il prossimo film, The Mandalorian and Grogu, si accompagna a un’analisi dettagliata dello stato attuale dei protagonisti più iconici della galassia lontana, ormai cinque anni dopo la caduta dell’Impero. Questo articolo offre una panoramica sulla situazione di Luke Skywalker, Leia Organa e Han Solo all’interno del nuovo assetto galattico e le possibili connessioni con la trama in uscita. luke skywalker sta creando una nuova ordine jedi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Eroi della trilogia originale nella mandalorian e nell’era del film di grogu

