Ero stanca di pagare affitti alti così ho comprato uno scuolabus giallo e ora posso vivere lì vado ovunque e guardate il mio letto | i video di Dani Danielion da 22,9 milioni di visualizzazioni
Stanca degli affitti in costante aumento, Dani Danielion ha deciso di cambiare vita e di costruirsi una casa alternativa. Ha acquistato uno scuolabus giallo su Facebook Marketplace e, dopo oltre tre anni di lavori, lo ha trasformato in un’abitazione completa e funzionale. “Questa è stata di gran lunga la cosa più difficile che abbia mai fatto, ma ne è valsa la pena perché ora posso vivere comodamente, senza pagare l’affitto, ovunque io voglia ”, ha dichiarato nel post Danielion, raccontando il lungo percorso di ristrutturazione. Il progetto è partito con la realizzazione della pianta: “ Ho messo il letto nella parte posteriore del bus e una cucina e un bagno dietro il posto di guida ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
