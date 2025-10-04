Eric Dane spiega perché non è avvenuta la reunion di Grey' s Anatomy agli Emmy

L'attore ha rivelato di aver dovuto rinunciare a presentare un premio durante la serata perché era in ospedale a causa di un piccolo incidente. Eric Dane ha spiegato il motivo per cui non ha partecipato alla reunion di Grey's Anatomy avvenuta sul palco degli Emmy un mese fa. L'attore soffre di SLA e avrebbe dovuto presentare un premio insieme al suo amico e collega Jesse Williams, tuttavia il momento, annunciato dai produttori della serata, non è avvenuto. Perché Dane era assente agli Emmy In una recente intervista al Washington Post, Eric Dane ha raccontato di aver perso l'equilibrio mentre si trovava in cucina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

