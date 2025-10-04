Erano il terrore dei commercianti arrestati tre rapinatori seriali
Tre uomini residenti ad Ardea sono stati arrestati per rapina aggravata dai carabinieri di Tor San Lorenzo e della tenenza di Ardea. A tutti viene addebitato di aver commesso tre rapine, nello scorso mese di marzo.Tre arresti per rapinaIl provvedimento è scaturito alla fine di un'attività. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: erano - terrore
Terrore in piscina: auto piomba in acqua, c’erano famiglie e bambini
Da Gaza all'Italia, la storia di Rima: "Io e la mia famiglia vivevamo nel terrore costante: bombe, distruzione e morte erano ovunque"
È successo alle 13 nel supermercato di via Nicola Fabrizi, nel quartiere di San Donato. I dipendenti: «Aveva il volto coperto. Attimi di terrore, per fortuna c’erano pochi clienti» - facebook.com Vai su Facebook