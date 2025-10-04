Erano il terrore dei commercianti arrestati tre rapinatori seriali

Romatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre uomini residenti ad Ardea sono stati arrestati per rapina aggravata dai carabinieri di Tor San Lorenzo e della tenenza di Ardea. A tutti viene addebitato di aver commesso tre rapine, nello scorso mese di marzo.Tre arresti per rapinaIl provvedimento è scaturito alla fine di un'attività. 🔗 Leggi su Romatoday.it

