Era scappato in Spagna per evitare il carcere 53enne trovato e arrestato
Prosegue con impegno l'attività dei carabinieri di Verona nell’individuare e assicurare alla giustizia soggetti destinatari di ordini di carcerazione e mandati di arresto europeo. La ricerca di latitanti a livello internazionale ha portato all'individuazione e alla cattura di un 53enne italiano. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Banda dello spray, fuga finita: Cavallari bloccato in Spagna. Era scappato 2 settimane fa dopo la discussione della tesi di laurea a Bologna
Andrea Cavallari estradato, il 26enne torna in carcere in Italia: era scappato in Spagna dopo la laurea
