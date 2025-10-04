Appena la ragnatela di nuvole del primo mattino si è sfilacciata, il sole ha illuminato il campo di gara del Centro Ippico Equipassione a Terre del Reno consentendo agli 83 binomi venuti da Emilia Romagna e Veneto di affrontare le 12 prove di salto nelle categorie dalla L20 alla C125. Dismesse le bianche divise estive ed indossate le giacche scure dell’autunno che iniziava, sul Campo Sole del terreno di gara di m100x50 in sabbia silicea, si sono cimentati nelle prove atleti e cavalli spinti dal desiderio costante di superare sé stessi vedendo coronate le dure giornate di allenamento. E tra una gara e l’altra hanno colto l’occasione per rivedere amici di altre associazioni rivali solo nel tempo della gara e sempre all’insegna dell’amicizia e del rispetto per gli amati cavalli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Equitazione. Centro Ippico Equipassione , undici medaglie a Terre del Reno