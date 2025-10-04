Enzo Maresca litiga con la panchina del Liverpool l'arbitro lo punisce | il Chelsea vince nel recupero

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore italiano è stato un abile stratega nella partita con il Liverpool, battuto 2-1 dal Chelsea. Maresca è stato espulso per doppia ammonizione, la prima per aver battibeccato con la panchina dei Reds. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: enzo - maresca

Chi è Enzo Maresca, allenatore italiano campione del mondo che ha dato una lezione a Luis Enrique

Mondiale per club: Chelsea di Enzo Maresca campione. Travolto in finale il Psg: 3-0. Pagelle

Sorpresona Chelsea: gli inglesi di Enzo Maresca battono il Psg (3-0) e salgono sul tetto del Mondo

Maresca: «Sterling fuori rosa? Mio padre ha 75 anni e lavora dalle 2 del mattino fino alle 10. Questa è una vita dura» - Enzo Maresca non è un allenatore banale e lo ha sempre dimostrato sia dentro, che fuori dal campo di gioco. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Enzo Maresca Litiga Panchina