Entra in carcere con 50 grammi di hashish | ragazza sorpresa dai cani Spike e Tyson

Salernotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora droga all'interno del carcere di Salerno, dove una giovane è stata sorpresa con 50 grammi di hashish, che nascondeva nelle parti intime. A beccarla è stato il fiuto di Spike e Tyson, i due cani della Polizia Penitenziaria del distaccamento di Avellino. La stessa quantità è stata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

