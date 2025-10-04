Enrico Galiano spiega perché non parlare di Gaza a scuola significherebbe crescere generazioni disabituate a guardare in faccia l' ingiustizia
«Non parlare in classe di Gaza significherebbe dire ai ragazzi che questo dolore non ci riguarda, che queste immagini possono restare fuori dalla porta dell’aula. E invece ci riguardano eccome».A sottolinearlo è Enrico Galiano in una riflessione su IlLIbraio.it. La scuola non è una bolla protetta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
